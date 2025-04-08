Омск-Информ
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·Авто

Бетонные конструкции буквально висят на арматуре.

Очевидец поделился видео с мостом на федеральной автодороге  Р-402 Тюмень – Омск. На записи, размещенной в телеграм-канал «ЧС Тюмень», видно, что мост находится в ужасном состоянии. 

– Два моста федеральной трассы рассыпаются! Страшно ездить уже по ним! Ждем трагедии??? – негодует автор поста.

Как заявили в ФКУ «Уралуправтодор», заключен контракт на восстановление объекта. К строительству приступят в этом году, однако некоторые меры по предотвращению ЧП уже введены. Так, автомобили, грузоподъемность которых превышает 30 тонн, не смогут проехать, а скорость остального транспорта снижена до 40 км/ч.

·Авто

Бетонные конструкции буквально висят на арматуре.

Очевидец поделился видео с мостом на федеральной автодороге  Р-402 Тюмень – Омск. На записи, размещенной в телеграм-канал «ЧС Тюмень», видно, что мост находится в ужасном состоянии. 

– Два моста федеральной трассы рассыпаются! Страшно ездить уже по ним! Ждем трагедии??? – негодует автор поста.

Как заявили в ФКУ «Уралуправтодор», заключен контракт на восстановление объекта. К строительству приступят в этом году, однако некоторые меры по предотвращению ЧП уже введены. Так, автомобили, грузоподъемность которых превышает 30 тонн, не смогут проехать, а скорость остального транспорта снижена до 40 км/ч.