Всего один человек изъявил желание участвовать в праймериз «Единой России».

С 5 марта по 24 апреля 2025 года ведется прием заявок для участия в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России», где бы желающие в депутаты Омского городского совета могли попробовать свои силы. Всего один человек заявил о своем участии в праймериз, информацию об этом можно посмотреть в базе данных электронного предварительного голосования.

Пока что единственным участником праймериз стал главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Омской области Александр Зоркальцев. У него есть желание занять кресло депутата по одномандатному округу № 23, где интересы жителей представлял Дмитрий Маркелов, который 8 июля 2024 года стал министром здравоохранения Омской области.

Еще один избирательный округ в горсовете остается без депутата – № 11. Павел Корольков сложил полномочия в связи с переездом. По этому округу поучаствовать в праймериз желающих нет.

Само электронное предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая на платформе PG.ER.RU, голосовать будут избиратели. Единый день голосования в 2025 году состоится 14 сентября.