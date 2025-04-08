Он являлся соучредителем нескольких компаний.

В прошлом году на дороге Тюмень – Омск, именуемой «трассой смерти», в ДТП погиб омский предприниматель Дмитрий Мельников. Как ранее сообщалось, 52-летний водитель УАЗа погиб, вылетев на встречку и поочередно врезавшись в два большегруза. От легковушки осталась лишь груда искореженного железа.

Погибший был соучредителем нескольких компаний. Например, ООО «Омская клининговая компания «Норма плюс», в которой директором сейчас является Сергей Шабаев.

По данным из открытых источников, другая его компания – ООО «Веселые колобки», которая занимается прокатом аттракционов в парке имени 30-летия ВЛКСМ, пока еще числится за ним.