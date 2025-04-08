Нарушения выявил Роспотребнадзор, проводивший внеплановую проверку.
Управление Роспотребнадзора по Омской области обнародовало данные о результатах внеплановой проверки индивидуального предпринимателя Ларисы Дивенко, занимающейся фасовкой молочной продукции (сливочного масла и спредов).
Проверка выявила ряд нарушений: отсутствие правильной последовательности технологических процессов изготовления продукции, организация производства в неподходящем помещении (боксовом гараже-складе) без центрального отопления, горячего водоснабжения и вентиляционной системы. Также предприниматель не обеспечивал надлежащее состояние производственных помещений и оборудования, что могло привести к загрязнению продукции. Были обнаружены недостатки в программе производственного контроля.
Арбитражный суд Омской области признал индивидуального предпринимателя Дивенко виновной в административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ и наложил штраф в размере 40 000 рублей.
Решение суда вступило в законную силу.