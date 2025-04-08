Омск-Информ
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·Общество

Даже одна бессонная ночь снижает защиту организма.

Постоянный недостаток сна может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, заявила врач-терапевт Ольга Корхова. Она подчеркнула, что недосып снижает защитные силы организма, делая его более уязвимым перед инфекциями. 

- Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины - белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами, - рассказала эксперт в комментарии изданию «Лента.Ru».

Недостаток сна может привести к повышенной раздражительности, плохому настроению, постоянной усталости, тревожности, депрессии и другим психическим проблемам, а также нарушению когнитивных способностей. Корхова подчеркнула, что всего одна ночь без сна способна негативно повлиять на концентрацию внимания, снизить эффективность труда и осложнить процесс принятия решений. Особенно это актуально для тех, чья профессия требует интенсивной умственной деятельности. 

·Общество

Даже одна бессонная ночь снижает защиту организма.

Постоянный недостаток сна может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, заявила врач-терапевт Ольга Корхова. Она подчеркнула, что недосып снижает защитные силы организма, делая его более уязвимым перед инфекциями. 

- Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины - белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами, - рассказала эксперт в комментарии изданию «Лента.Ru».

Недостаток сна может привести к повышенной раздражительности, плохому настроению, постоянной усталости, тревожности, депрессии и другим психическим проблемам, а также нарушению когнитивных способностей. Корхова подчеркнула, что всего одна ночь без сна способна негативно повлиять на концентрацию внимания, снизить эффективность труда и осложнить процесс принятия решений. Особенно это актуально для тех, чья профессия требует интенсивной умственной деятельности. 