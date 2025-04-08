Даже одна бессонная ночь снижает защиту организма.

Постоянный недостаток сна может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, заявила врач-терапевт Ольга Корхова. Она подчеркнула, что недосып снижает защитные силы организма, делая его более уязвимым перед инфекциями.

- Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины - белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами, - рассказала эксперт в комментарии изданию «Лента.Ru».

Недостаток сна может привести к повышенной раздражительности, плохому настроению, постоянной усталости, тревожности, депрессии и другим психическим проблемам, а также нарушению когнитивных способностей. Корхова подчеркнула, что всего одна ночь без сна способна негативно повлиять на концентрацию внимания, снизить эффективность труда и осложнить процесс принятия решений. Особенно это актуально для тех, чья профессия требует интенсивной умственной деятельности.