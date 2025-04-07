Омск-Информ
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·Общество

Майские праздники 2025 года подарят две серии выходных и четыре официальных праздничных дня.

В  2025 году выходные на майские праздники разделяются на две части по четыре дня:

  • 1, 2, 3, 4 мая – отдых в честь Дня весны и труда, который выпадает на четверг;
  • 8, 9, 10, 11 мая – четырехдневные каникулы, приуроченные ко Дню Победы;
  • 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая – обычные выходные (субботы и воскресенья).
  • 30 апреля установлен сокращенный рабочий день.

В мае 2025 года будет 31 календарный день, из которых 18 рабочих и 13 нерабочих (включая девять стандартных выходных и четыре праздничных дня).

·Общество

Майские праздники 2025 года подарят две серии выходных и четыре официальных праздничных дня.

В  2025 году выходные на майские праздники разделяются на две части по четыре дня:

  • 1, 2, 3, 4 мая – отдых в честь Дня весны и труда, который выпадает на четверг;
  • 8, 9, 10, 11 мая – четырехдневные каникулы, приуроченные ко Дню Победы;
  • 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая – обычные выходные (субботы и воскресенья).
  • 30 апреля установлен сокращенный рабочий день.

В мае 2025 года будет 31 календарный день, из которых 18 рабочих и 13 нерабочих (включая девять стандартных выходных и четыре праздничных дня).