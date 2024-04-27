Оказалось, что женатые мужчины чаще остальных мечтают о шашлыках на майские праздники. Они готовы потратить более 2 тыс. рублей.

Оказалось, что женатые мужчины чаще остальных мечтают о шашлыках на майские праздники. Они готовы потратить более 2 тыс. рублей.

В Омске шашлыки в майские праздники планируют устроить 4 из 10 жителей города. Чаще всего об этом мечтают женатые мужчины. Такой вывод сделали аналитики SuperJob, когда проводили опрос среди омичей.

– 3 из 10 опрошенных будут сами жарить шашлыки. 8 % респондентов приглашены к родственникам и друзьям. 4 % успеют посетить несколько застолий: они и приглашены на шашлыки, и будут жарить сами. 15 % еще не решили для себя вопрос с планами на май. 43 % горожан не собираются на шашлыки в майские праздники, – рассказали пресс-службе SuperJob.

Кроме того, выяснилось, что шашлыки чаще устраивают жители города от 35 до 44 лет. Планируемые расходы на организацию майских шашлыков – 2400 рублей на человека.

Напомним, что из-за особого противопожарного режима, введенного в Омской области, жителям региона запретили жарить шашлыки. Но, похоже, это мало кого останавливает.