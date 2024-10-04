В календарь включены рабочие, выходные и праздничные дни.

Правительство России утвердило календарь праздничных и рабочих дней в 2025 году. Новогодние праздники продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Выходные выпадают на 22 и 23 февраля, а также 8 и 9 марта. Дополнительных дней отдыха в эти месяцы не будет.

Во время майских праздников россияне будут отдыхать с перерывом – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне будет целых четыре дня отдыха – с 12 по 15 июня. В ноябре праздничные дни продлятся со 2 по 4 ноября. В декабре 31 число будет выходным днем. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.