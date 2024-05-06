К отдыху на природе необходимо подготовиться заранее. Региональный Роспотребнадзор дал несколько советов.

К отдыху на природе необходимо подготовиться заранее. Региональный Роспотребнадзор дал несколько советов.

Региональный Роспотребнадзор дал жителям Омской области рекомендации по отдыху на природе в майские праздники. В первую очередь при выезде на природу необходимо защититься от клещей. При этом насекомые обитают не только в парках, скверах и лесах, но и в любых местах, где есть трава.

Чтобы избежать укусов кровососущих, необходимо надевать одежду, максимально закрывающую тело, а также головной убор, нужно использовать специальные спреи, а при прогулках в парках осматривать себя каждые 15 минут. При обнаружении насекомого на теле лучше всего обратиться в травмпункт.

Также на отдыхе на природе необходимо соблюдать питьевой режим и выпивать 1,5 литра жидкости в сутки. Лучше всего отказаться от употребления газировок, энергетиков, алкоголя и жирной пищи.

– Мясо и другие продукты покупайте лишь в стационарных предприятиях торговли. Приобретение пищевых продуктов в стихийных торговых точках не гарантирует их безопасность. Чтобы исключить попадание микробов в готовую еду при приготовлении блюд важно использовать разные кухонные ножи и разделочные доски, отдельные для мяса, курицы, рыбы, других сырых продуктов и готовой пищи, – отметили в ведомстве.

На пикник лучше не брать молочные, копченые и сырые маринованные продукты, а также кондитерские изделия и яйца. Все продукты нужно упаковать в пищевую пленку или положить в пластиковые контейнеры.