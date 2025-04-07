Во всех офисах банка началась «Монетная неделя».

Сегодня, 7 апреля, Омск присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя», которая призвана вернуть в оборот мелочь.

Условия акции максимально просты – нужно принести в любое отделение Россельхозбанка монеты из действующего номинального ряда и обменять их на аналогичную сумму купюрами. Кроме того, получившуюся сумму можно положить на счет.

– Пользуюсь возможностью обменять мелочь на купюры уже не первый год, – сказал клиент банка Алексей Степанов. – Зачастую монеты имеют свойство накапливаться дома, в кошельке, в карманах. В шутку называю этот процесс первым «субботником». Полезно бывает провести ревизию и поменять монеты на купюры.

Напомним, в 2024 году по итогам весенней и осенней акций «Монетная неделя» омичи вернули в Россельхозбанк 125 595 монет различного номинала на сумму 561 783 рубля.

Общая масса сданных монет жителями региона превысила 500 килограммов. Самой редкой представленной монетой стала 1 копейка – их омичи принесли всего 3071 штуку. В то время как самой популярной стала 10-рублевая монета. Их сдали 45 946 штук.

В масштабах региона жители Омской области вернули в оборот почти 950 тысяч монет на общую сумму около 3,7 млн рублей.

Адреса офисов «Россельхозбанка» в Омске:

улица Фрунзе, 52,

улица Маяковского, 16,

проспект Маркса, 15,

проспект Маркса, 87,

проспект Мира, 29,

улица 70 лет Октября, 26.

С полным списком офисов РСХБ в Омской области можно ознакомиться на официальном сайте

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

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