Омск-Информ
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·Общество

Жители частного сектора жалуются на грязь.
Жители Ленинского округа Омска пожаловались на неработающую ливневку. По словам горожан, водосточный канал по адресу: улица Гуртьева, 74, закопали, и теперь вода течет на дорогу.
– Из-за этого страдают люди, проживающие в частном секторе на улице 14-й Чередовой, начиная с дома № 47. Вода течет прямо на нашу улицу, через дорогу пройти невозможно, – сообщает автор поста.
Ранее сообщалось, что в Омске снова топит Окружную дорогу.
·Общество

Жители частного сектора жалуются на грязь.
Жители Ленинского округа Омска пожаловались на неработающую ливневку. По словам горожан, водосточный канал по адресу: улица Гуртьева, 74, закопали, и теперь вода течет на дорогу.
– Из-за этого страдают люди, проживающие в частном секторе на улице 14-й Чередовой, начиная с дома № 47. Вода течет прямо на нашу улицу, через дорогу пройти невозможно, – сообщает автор поста.
Ранее сообщалось, что в Омске снова топит Окружную дорогу.