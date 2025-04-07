Омск-Информ
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·Авто

Горожане сняли это на видео и пожаловались в соцсетях.
С приходом весны в Омске снова затопило Окружную дорогу. Горожане жалуются в соцсетях, что это происходит каждый год, а властям нет дела.
– Там озеро вдоль дороги, и уровень воды в озере выше, чем дорога. В прошлом году насыпали земли больше метра. В этом году земля, наверно, поплыла, – отметил один из омичей в комментариях.
Горожане отмечают, что участок дороги надо поднять на метр.
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·Авто

Горожане сняли это на видео и пожаловались в соцсетях.
С приходом весны в Омске снова затопило Окружную дорогу. Горожане жалуются в соцсетях, что это происходит каждый год, а властям нет дела.
– Там озеро вдоль дороги, и уровень воды в озере выше, чем дорога. В прошлом году насыпали земли больше метра. В этом году земля, наверно, поплыла, – отметил один из омичей в комментариях.
Горожане отмечают, что участок дороги надо поднять на метр.
1254