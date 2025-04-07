Опрос проводится на портале госуслуг до 1 мая.

Администрация Омска проводит опрос, посвященный городским паркам. Он продлится до 1 мая на платформе госуслуг.

– Ваше мнение поможет лучше понять, как сделать парки более удобными и привлекательными, – говорится в сообщении мэрии.

Ответить нужно на шесть общих вопросов, которые касаются парков в целом, например, какие городские парки респонденты посещали хотя бы один раз за последний год или какой городской парк они посещают чаще всего, как добираются, сколько времени проводят, с какой целью ходят в парк.

Кроме того, в опроснике предусмотрена качественная оценка городских зон отдыха по нескольким параметрам: благоустройство территории, чистота, наличие урн, озеленение, туалеты, кафе, навигация и пр. Для участия в опросе нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг.