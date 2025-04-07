В турнире состязались как любители, так и профессионалы.

В Омске прошел массовый любительский шахматный турнир – кубок Омской области по быстрым шахматам «Мемориал геолога Николая Квасова». Особенностью турнира является то, что вместе с именитыми шахматистами в мероприятии принимают участие любители разного возраста.

В этом году в нем приняли участие 205 человек. Примечательно, что в этом году в соревнованиях принимали участие индийские студенты, которые учатся в ОмГМА. Призеров соревнований в 15 номинациях наградили ценными призами.

Первое место занял Андрей Скворцов из Нижнего Новгорода, второе – Константин Старосек из Омска. Третье место завоевал Вадим Мельников (Омск). Отметим, что в честь открытия в одном из турниров сыграли двукратные олимпийские чемпионы Виталина Бацарашкина и Алексей Тищенко.