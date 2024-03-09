Сеанс одновременной игры в шахматы прошел в Штабе общественной поддержки. Участвовало более 20 спортсменов.
В омском Штабе общественной поддержки прошли «Шахматные выходные» – сеанс одновременной игры в шахматы. Гимнастику для ума провели более 20 человек – студенты, активисты «Молодой гвардии», а также люди с ограниченными возможностями.
– Такие мероприятия, как сегодняшнее, способствуют поддержанию спортивной активности, как среди молодежи, так и людей старшего возраста. Шахматы развивают логическое мышление, усидчивость, вдумчивость и целеустремленность. Отрадно, что в праздничный выходной собралось много участников – и любители, и профессионалы, – рассказал о турнире председатель Омского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Олег Шалаев.
Игровую площадку для шахматистов с ограниченными возможностями здоровья получилось оборудовать благодаря Всероссийскому обществу глухих.
«Шахматные выходные» прошли в рамках марафона «Сила России». Конкурсы, фестивали, мастер-классы знаменитых спортсменов и прочие мероприятия под его эгидой продлятся до 17 марта.