Из-за проигрыша норвежский гроссмейстер повел себя крайне неспортивно.

Федерация Шахмат Республики Татарстан

Шахматист из Омска Владислав Артемьев обыграл шестнадцатого чемпиона мира Магнуса Карлсена на чемпионате по рапиду и блицу, который прошел в Дохе (Государство Катар).

Гроссмейстер из Норвегии является лидером рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). После поражения он повел себя неспортивно, нарушив шахматный этикет: после партии не расставил фигуры в начальное положение. К тому же Карлсен оттолкнул камеру оператора, работающего на чемпионате.

Всего в чемпионате приняло участие 11 российских спортсменов из 251 игрока. Владислав Артемьев, представитель омской шахматной школы, всегда подчеркивал это, даже уехав жить в Казань. В свое время, а именно в 11 лет, он в мировом рейтинге среди молодых шахматистов занимал 3-е место.

По итогам чемпионата 2025 года Владислав Артемьев занял второе место по рапиду.