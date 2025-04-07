На мероприятиях школы рассматривали экологические вопросы.

В Омске завершила свою работу Международная школа экологической дипломатии. Она проходила при поддержке регионального министерства внутренней политики и Фонда президентских грантов.

Последним мероприятием школы стала проектная сессия «Проекты водной дипломатии». На протяжении 4 дней шла работа в международных группах студентов из двух стран. От Омского ГАУ в мероприятии приняли участие 16 человек, а от казахстанского Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева – 8 человек.

Главной темой проектов стал Иртыш, который протекает по трем странам – России, Казахстану и Китаю. Студенты и их наставники подготовили 12 проектов, направленных на решение разных проблем. Затем проекты рассмотрели эксперты. Всем участникам вручили сертификаты, после чего прошел концерт, где звучали песни на двух языках под домру, балалайку и гитару.