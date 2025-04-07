Выплата добавится к пенсии автоматически.

По данным омского отделения СФР, в апреле текущего года ветераны Омской области наряду с пенсионными выплатами получат дополнительные средства в честь знаменательной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участники и инвалиды войны, вдовы ветеранов, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей. Такую же сумму получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Для тружеников тыла предусмотрена выплата 55 тысяч рублей.

Заявления на получение этой выплаты подавать не потребуется – средства автоматически зачислятся до празднования Дня Победы, согласно дате получения пенсии – 9, 16 и 21 апреля. Ветераны, получающие пенсию через почту, смогут получить деньги по обычному графику доставки.

Эта юбилейная выплата является дополнением к ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей, предоставляемой участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.