Иртыш вскрылся на 10 дней раньше срока.

В нынешние выходные в Омске начался ледоход. Вопреки прогнозам, Иртыш вскрылся не в 10-х числах апреля, а немного раньше.

Пока явление не носит массового характера. Но в ближайшие дни наверняка можно будет наблюдать путешествие по реке большого скопления льда.

У Ленинградского моста и у моста имени 60-летия ВЛКСМ ледяной корочки на Иртыше уже не наблюдается. Обычно река вскрывается во второй половине апреля. Так что можно говорить о раннем ледоходе в Омске.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что навигация также начнется в этом году раньше срока.