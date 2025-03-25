Фактический объем работ речников будет зависеть от гидрологической ситуации.

Сегодня, 25 марта, в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция о подготовке к навигации. О прогнозе уровня воды в реках Иртыш и Обь нынешними весной и летом, а также об основных мероприятиях по углублению дна рек рассказал первый заместитель руководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин.

– Завершается ремонт обстановочного флота и заготовка обстановочного инвентаря для выставления средств навигационного ограждения, – отметил Жулин. – Исходя из предварительного прогноза Гидрометеоцентра, в целом по Сибирскому федеральному округу паводок ожидается на уровне, близком к средним многолетним значениям. Но возможны изменения погодных факторов, таких как резкое потепление. В связи с чем сохраняется вероятность увеличения выше нормы уровня в реках Ишим, Тобол, Иртыш в районе города Омска и Обь в районе города Новосибирска из-за возможных повышенных сбросов водохранилищ.

Что касается вскрытия рек в Омской области, то оно ожидается в сроки, близкие к средним многолетним значениям. Начало ледохода на верхней Оби и трансграничном участке реки Иртыш ожидается на 3–5 дней раньше, более точный прогноз вскрытия рек бассейна ожидается в середине апреля. Некоторое время спустя начнется навигация.

– В среднем навигация, исходя из имеющихся на данный момент снегозапасов, ожидается полноводной и благоприятной для судоходства, – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

В навигацию 2025 года предусмотрено выполнение комплекса путевых работ, таких как русловые изыскания, траление, дноочищение и дноуглубление – эти работы запланированы в объеме 3 млн 600 тысяч кубометров. Из них 600 тысяч – на реке Иртыш, остальное – на Оби. Для производства дноуглубительных работ готовят 12 земснарядов. Фактический объем работ будет зависеть от гидрологической ситуации.

Прорабатывается вопрос перевозки грузов по Иртышу в Китай, хотя в Омской области на базе речного порта запланировано создать мультимодальный логистический центр. Который сосредоточит в себе грузовую базу региона и позволит перераспределять потоки грузов по реке, железной и автомобильным дорогам. Скоро в Казахстане состоится встреча для обсуждения этого проекта.