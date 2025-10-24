Омск-Информ
Омичам дали неделю, чтобы покататься по Иртышу на катере

Навигация в регионе завершится 31 октября.

В Омской области подходит к концу сезон навигации, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Последний день сезона – 31 октября, с начала ноября выход на воду маломерных судов будет запрещен.

– 31 октября – последний день, когда разрешено выходить на воду. С 1 ноября выход на водоемы на маломерных судах будет запрещен, – предупредили в МЧС.

По информации спасателей, в Омской области общее количество зарегистрированных маломерных судов, которые на зиму придется законсервировать, составляет 7804. Для подготовки к холодному времени года МЧС рекомендует вытащить судно из воды (хранение на воде запрещено), снять все съемное оборудование и слить жидкости. После чего водный транспорт можно ставить в специально отведенное место хранения – сухое помещение, навес или брезент. Также перед постановкой на хранение следует провести инвентаризацию и дефектацию снятого ранее оборудования и подготовить двигатель, следуя инструкции по эксплуатации агрегата.

Следующий сезон навигации начнется весной 2026 года. Точная дата зависит от погодных условий.

