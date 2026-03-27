Стала известна дата ледохода на Иртыше в Омской области

Река вскроется до 16 апреля.

На реках Омской области уже начались ледовые процессы. Как рассказала сегодня руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, метеорологи отмечают потемнение льда, выступление воды на поверхность льда и полыньи.

По прогнозу УГМС, Иртыш на юге Омской области – в Черлаке – вскроется в этом году 9 апреля. На севере региона – в Усть-Ишиме – ледоход ожидается 16 апреля.

На реках уже начал меняться уровень воды. Пока он колеблется в пределах 5–7 см в сутки. Это, по словам Криворучко, незначительные изменения.