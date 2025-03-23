Лед пойдет на неделю раньше нормы.

В Росгидрометеоцентре спрогнозировали дату вскрытия Иртыша в пределах Омской области. По данным специалистов, это произойдет во второй декаде апреля, уточняет «СуперОмск». В то время как на севере области большую воду ждут уже в первых числах апреля. Это на неделю раньше обычных сроков.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реках, по прогнозу, превысит норму на 30–50 см. На Оми в районе Калачинска и на Иртыше в Усть-Ишимском районе возможно повышение уровня воды на метр. Река Ишим, проходящая через Тюменскую и Омскую области, станет выше нормы на 1,5–2,5 метра. Воды Тары превысят привычные показатели на 1–1,5 метра.