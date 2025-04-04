Сильнее всего растут цены на картофель, мясо и молочные продукты.

По данным Омскстата, с конца 2024 года к концу февраля 2025-го в Омской области подорожали продукты. Сильнее всего, на 30 %, выросла цена на картофель. В марте она продолжила расти и к 31 марта достигла 58,3 рубля за килограмм.

Говядина подорожала на 8,1 %. В среднем мясо и птица стали дороже на 1,7 %.

На 3,7 % дороже стали молоко и молочная продукция. Стоимость пастеризованного молока жирностью 2,5–3,2 % составляет в среднем 82,38 рубля. Сметана подорожала до 299,33 рубля. Творог – до 408,93 рубля.