Руководителей привлекли к административной ответственности.

Транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского. В учреждении не соблюдали законодательство в сфере закупок, а именно о защите конкуренции.

Участников аукциона на поставку оборудования лишили права выбора характеристик товара, неверно указав их в в описании объекта закупки.

– Кроме того, заказчик установил конкретные характеристики без возможности использования оборудования других производителей или с улучшенными качествами, в результате чего необоснованно ограничено количество добросовестных участников закупки, – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура внесла руководителю колледжа представление об устранении нарушений. Двух должностных лиц учреждения привлекли к административной ответственности.