В рамках программы социальных грантов в Советском округе будут реализованы четыре проекта.

В Советском округе Омска будут построены новые площадки для детей, а также реализован проект по реабилитации животных. Общая сумма финансирования проектов составит 1,41 млн рублей.

Так, во дворе дома на улице 22 Апреля, 4б, планируют установить детскую площадку, на проспекте Мира, 102 – спортивную площадку. Во дворе дома на 2-й Поселковой, 12/1, разместят детский спортивный комплекс.

– Также получил грант окружной проект помощи безнадзорным животным в номинации «Омск – творим и побеждаем», который предполагает реабилитацию животных и поиск для них новых хозяев, – сообщили в мэрии Омска.

Для реализации таких локальных проектов, инициированных самими жителями, из бюджета региона ежегодно выделяется 500 млн рублей.