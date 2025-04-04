Посадку на поле под Новосибирском Эдуард Семенов считает шансом, которым сумели воспользоваться летчики.
Второй пилот самолета Омск – Сочи Эдуард Семенов, недавно уволившийся из «Уральских авиалиний», дал развернутый комментарий об инциденте, произошедшем осенью 2023 года.
– Этот самолет вообще был не предназначен для таких посадок. Это не кукурузник, и посадить его в тайге непросто. Как сказал нам председатель колхоза: «Как вы умудрились найти это место? – сказал Семенов в комментарии изданию URA.RU.
То приземление называют везением и чудом, но второй пилот считает иначе. Профессиональные навыки экипажа спасли борт.
– Каждому дается шанс, и нужно уметь им воспользоваться. Может быть, и повезло, но надо еще этим воспользоваться. И мы сумели, – отметил Семенов.
Напомним, 12 сентября 2023 года в поле Убинского района Новосибирской области совершил экстренную посадку самолет Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск. В воздухе у лайнера отказала гидравлика. Пилоты сажали машину в поле, никто из 167 пассажиров не пострадал.