Второй этап конкурса пройдет в Москве.
В Центре молодежных инициатив прошел финал регионального этапа конкурса «Молодые предприниматели села». Организаторами мероприятия стал Российский союз сельской молодежи при поддержке Росмолодежи, минсельхоза, минобрнауки и минтруда.
В жюри находились следующие эксперты:
- председатель жюри, проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ Андрей Забудский,
- начальник сектора развития малых форм хозяйствования управления развития животноводства и малых форм хозяйствования Минсельхоза Омской области Татьяна Ерофеенко,
- начальник Центра информационно-аналитической работы и поддержки организационного развития Омского ГАУ Ольга Крюкова,
- директор бизнес-инкубатора Омского ГАУ Виталий Епанчинцев.
Участники 10 команд провели презентации по открытию крестьянско-фермерских хозяйств. Участники предложили выращивать улиток, делать валенки в сибирском стиле и многое другое.
По результатам конкурса во второй этап прошли пять команд. Это команда СПО Университетского колледжа агробизнеса «Агрогормония», а также команды обучающихся по программам высшего образования – «Масляные мастера», «Тёплушка», «КрекерБинс» и «Сибирский ленок».
Добавим, что второй этап конкурса пройдет в Москве.