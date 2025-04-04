Омск-Информ
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·Образование

Причиненный вузу ущерб должны были погасить трое осужденных сотрудников, но деньги за всех заплатил самый старший.

Главное управление ФССП по Омской области сообщает о взыскании материального ущерба с фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в Омском государственном техническом университете. Ранее за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ Первомайским районным судом Омска были осуждены бывший ректор вуза Дмитрий Маевский, а также преподаватели Владислав Рачек и Александра Козулина. Еще один фигурант, предшественник Маевского на посту ректора Анатолий Косых, умер, не дожив до суда.

Как было установлено в суде, фигуранты вступили в сговор и, пользуясь своим должностным положением, организовали фиктивные научные исследования. В результате их преступных действий учебное заведение понесло ущерб в размере 1 800 535 рублей.

– В марте текущего года в отделение судебных приставов по Центральному АО г. Омска № 2 поступил исполнительный документ в отношении 73-летнего гражданина, которому надлежало солидарно с другими осужденными выплатить компенсацию материального ущерба в размере 1,8 млн рублей. Осознавая возможные негативные последствия, должник в добровольный для исполнения срок исполнил требования сотрудника органа принудительного исполнения, оплатив в полном объеме солидарную задолженность, – сообщили в службе судебных приставов.

Исполнительные производства о взыскании солидарного ущерба с двух оставшихся фигурантов уголовного дела теперь также будут окончены.

73-летним гражданином, о котором сообщают приставы, является Владислав Рачек. Он самый старший из осужденных.

·Образование

Причиненный вузу ущерб должны были погасить трое осужденных сотрудников, но деньги за всех заплатил самый старший.

Главное управление ФССП по Омской области сообщает о взыскании материального ущерба с фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в Омском государственном техническом университете. Ранее за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ Первомайским районным судом Омска были осуждены бывший ректор вуза Дмитрий Маевский, а также преподаватели Владислав Рачек и Александра Козулина. Еще один фигурант, предшественник Маевского на посту ректора Анатолий Косых, умер, не дожив до суда.

Как было установлено в суде, фигуранты вступили в сговор и, пользуясь своим должностным положением, организовали фиктивные научные исследования. В результате их преступных действий учебное заведение понесло ущерб в размере 1 800 535 рублей.

– В марте текущего года в отделение судебных приставов по Центральному АО г. Омска № 2 поступил исполнительный документ в отношении 73-летнего гражданина, которому надлежало солидарно с другими осужденными выплатить компенсацию материального ущерба в размере 1,8 млн рублей. Осознавая возможные негативные последствия, должник в добровольный для исполнения срок исполнил требования сотрудника органа принудительного исполнения, оплатив в полном объеме солидарную задолженность, – сообщили в службе судебных приставов.

Исполнительные производства о взыскании солидарного ущерба с двух оставшихся фигурантов уголовного дела теперь также будут окончены.

73-летним гражданином, о котором сообщают приставы, является Владислав Рачек. Он самый старший из осужденных.