Причиненный вузу ущерб должны были погасить трое осужденных сотрудников, но деньги за всех заплатил самый старший.

Главное управление ФССП по Омской области сообщает о взыскании материального ущерба с фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в Омском государственном техническом университете. Ранее за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ Первомайским районным судом Омска были осуждены бывший ректор вуза Дмитрий Маевский, а также преподаватели Владислав Рачек и Александра Козулина. Еще один фигурант, предшественник Маевского на посту ректора Анатолий Косых, умер, не дожив до суда.

Как было установлено в суде, фигуранты вступили в сговор и, пользуясь своим должностным положением, организовали фиктивные научные исследования. В результате их преступных действий учебное заведение понесло ущерб в размере 1 800 535 рублей.

– В марте текущего года в отделение судебных приставов по Центральному АО г. Омска № 2 поступил исполнительный документ в отношении 73-летнего гражданина, которому надлежало солидарно с другими осужденными выплатить компенсацию материального ущерба в размере 1,8 млн рублей. Осознавая возможные негативные последствия, должник в добровольный для исполнения срок исполнил требования сотрудника органа принудительного исполнения, оплатив в полном объеме солидарную задолженность, – сообщили в службе судебных приставов.