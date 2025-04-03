«Ястребы» сохраняют минимальное преимущество в серии. Шестой матч будет в Омске.

Сегодня, 3 апреля, в Магнитогорске прошел пятый матч серии плей-офф между «Авангардом» и «Металлургом». Омичи могли досрочно закончить серию в гостях, но вместо прохода дальше осложнили себе задачу.

В первом периоде увереннее и активнее смотрелись хозяева, которые не давали омичам навязать свою игру. На 14-й минуте счет открыл Егор Коробкин, а через 5 минут Андрей Козлов удвоил преимущество уральцев, сделав счет 2:0.

Во втором периоде «ястребы» начали выравнивать игру и на 5-й минуте смогли забросить первую шайбу. Рид Буше с передачи Майкла Маклауда сделал счет 2:1. Градус по ходу периода только возрастал, однако заброшенных шайб больше не было.

В третьей двадцатиминутке омичам нужно было отыгрываться, поэтому они много атаковали, однако забросить не удавалось. За 2 минуты до конца матча «Авангард» снял вратаря и штурмовал ворота соперника в формате 6 на 5. «Металлургу» удалось выстоять, и, перехватив шайбу, Егор Коробкин забил в пустые ворота – 3:1. В оставшиеся 12 секунд Марк Верба решил встряхнуть команду и затеял драку с Люком Джонсоном, выйдя из нее победителем.

Теперь счет в серии составляет 3:2 в пользу омичей. Следующая игра между «Авангардом» и «Металлургом» состоится в Омске в субботу, 5 апреля.