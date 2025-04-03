Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Победитель аукциона снизил цену контракта более чем в два раза.

В Омске завершился аукцион на нанесение дорожной разметки на метромосту и прилегающих участках. Победителем стал предприниматель Евгений Лобанов из Свердловской области. Договор с ним заключили 31 марта.

Предприниматель предложил выполнить работы вдвое дешевле первоначальной цены – за 4,5 млн рублей вместо 10,6 миллиона.

Наносить разметку начнут не раньше 15 апреля, а закончить должны к 30 июня 2026 года. Работа будет выполнена в четыре этапа.

·Авто

Победитель аукциона снизил цену контракта более чем в два раза.

В Омске завершился аукцион на нанесение дорожной разметки на метромосту и прилегающих участках. Победителем стал предприниматель Евгений Лобанов из Свердловской области. Договор с ним заключили 31 марта.

Предприниматель предложил выполнить работы вдвое дешевле первоначальной цены – за 4,5 млн рублей вместо 10,6 миллиона.

Наносить разметку начнут не раньше 15 апреля, а закончить должны к 30 июня 2026 года. Работа будет выполнена в четыре этапа.