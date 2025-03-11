Омск-Информ
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Наносить ее будут в четыре этапа.
Омские чиновники выделили 10,6 млн рублей на дорожную разметку на метромосту. Наносить ее за эти деньги власти хотят в течение двух лет.
Планируется, что подрядчик будет наносить разметку в четыре этапа:
  1. до 7 мая – нанесение разметки, кроме типа 1.2 – «край проезжей части»;
  2. до 30 июля – нанесение разметки типа 1.2 – «край проезжей части»;
  3. до 7 мая 2026 года – вновь нанесение разметки, кроме типа 1.2 – «край проезжей части»;
  4. до 30 июня 2026 года – нанесение разметки типа 1.2 – «край проезжей части».
– Разметка типа 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6 должна быть выполнена с применением термопластика, разметка типа 1.12; 1.14; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19 должна быть выполнена пластиком холодного нанесения, – говорится в проекте договора.
Торги на портале «Госзакупки» объявили сегодня, заявки принимаются до 19 марта. Выбрать подрядчика планируется 21 марта.
Ранее сообщалось, что омские власти потратят 3,4 миллиона на ремонт облицовки метромоста.
·Авто

Наносить ее будут в четыре этапа.
Омские чиновники выделили 10,6 млн рублей на дорожную разметку на метромосту. Наносить ее за эти деньги власти хотят в течение двух лет.
Планируется, что подрядчик будет наносить разметку в четыре этапа:
  1. до 7 мая – нанесение разметки, кроме типа 1.2 – «край проезжей части»;
  2. до 30 июля – нанесение разметки типа 1.2 – «край проезжей части»;
  3. до 7 мая 2026 года – вновь нанесение разметки, кроме типа 1.2 – «край проезжей части»;
  4. до 30 июня 2026 года – нанесение разметки типа 1.2 – «край проезжей части».
– Разметка типа 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6 должна быть выполнена с применением термопластика, разметка типа 1.12; 1.14; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19 должна быть выполнена пластиком холодного нанесения, – говорится в проекте договора.
Торги на портале «Госзакупки» объявили сегодня, заявки принимаются до 19 марта. Выбрать подрядчика планируется 21 марта.
Ранее сообщалось, что омские власти потратят 3,4 миллиона на ремонт облицовки метромоста.