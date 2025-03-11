Наносить ее будут в четыре этапа.

Омские чиновники выделили 10,6 млн рублей на дорожную разметку на метромосту. Наносить ее за эти деньги власти хотят в течение двух лет.

Планируется, что подрядчик будет наносить разметку в четыре этапа:

до 7 мая – нанесение разметки, кроме типа 1.2 – «край проезжей части»; до 30 июля – нанесение разметки типа 1.2 – «край проезжей части»; до 7 мая 2026 года – вновь нанесение разметки, кроме типа 1.2 – «край проезжей части»; до 30 июня 2026 года – нанесение разметки типа 1.2 – «край проезжей части».

– Разметка типа 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6 должна быть выполнена с применением термопластика, разметка типа 1.12; 1.14; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19 должна быть выполнена пластиком холодного нанесения, – говорится в проекте договора.

Торги на портале «Госзакупки» объявили сегодня, заявки принимаются до 19 марта. Выбрать подрядчика планируется 21 марта.