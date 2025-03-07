Омск-Информ
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·Общество

Привести сооружения в порядок планируется к маю.
Вчера омские чиновники объявили аукцион на содержание метромоста. На это выделили 3,4 млн рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 17 марта. Подрядчика власти определят 19 марта. Косметический ремонт планируется провести до 4 мая 2025 года.
Подрядчику предстоит привести в порядок сам мост, левобережный подход (в створе 1-й Островской), правобережный подход (в створе набережной Тухачевского). Планируется отремонтировать откосы галерей правобережных лестничных сходов; облицовку стен береговых устоев, подпорных стен и поверхности подпорных стен правобережного подхода метромоста.
·Общество

Привести сооружения в порядок планируется к маю.
Вчера омские чиновники объявили аукцион на содержание метромоста. На это выделили 3,4 млн рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 17 марта. Подрядчика власти определят 19 марта. Косметический ремонт планируется провести до 4 мая 2025 года.
Подрядчику предстоит привести в порядок сам мост, левобережный подход (в створе 1-й Островской), правобережный подход (в створе набережной Тухачевского). Планируется отремонтировать откосы галерей правобережных лестничных сходов; облицовку стен береговых устоев, подпорных стен и поверхности подпорных стен правобережного подхода метромоста.