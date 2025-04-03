Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия и причинах конфликта разбираются полицейские.
Сегодня, 3 апреля, в школе  № 86 пострадал 16-летний парень. Как сообщает «Ом1», в учебном заведении поссорились два 9-классника, и один порезал другому лоб канцелярским ножом. Пострадавшего доставили в больницу.
Отметим, что подростки ранее не состояли на учете в органах внутренних дел. После происшествия в школе проведут профилактические мероприятия с участием инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН).
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия и причинах конфликта разбираются полицейские.
Сегодня, 3 апреля, в школе  № 86 пострадал 16-летний парень. Как сообщает «Ом1», в учебном заведении поссорились два 9-классника, и один порезал другому лоб канцелярским ножом. Пострадавшего доставили в больницу.
Отметим, что подростки ранее не состояли на учете в органах внутренних дел. После происшествия в школе проведут профилактические мероприятия с участием инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН).
1850