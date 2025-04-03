Подрядчик выполнил ремонт на 11 %.

Сегодня, 3 апреля, представитель подрядчика, компании «Стройтраст», рассказал о работах по ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. Как рассказал первый заместитель генерального директора компании Игорь Шестаков, на сооружении началось фрезерование старого дорожного покрытия. Готовится демонтаж трамвайных рельсов.

– Сегодня мы приступили к фрезерованию асфальтобетона на мостовом полотне. Сегодня сфрезеруем два пролета и подготовим участок посередине моста к демонтажу трамвайных рельсов. Мы все вскроем, демонтируем рельсы, отремонтируем плиту проезжей части, потом устроим бетонный слой, гидроизоляцию, засыпку щебнем, еще раз бетон, гидроизоляцию... То есть балластное корыто будет гидроизолировано с возможностью в дальнейшем разобрать только верхнюю часть и устроить там новые трамвайные пути, – рассказал Шестаков. – Сегодня мы приступили к фрезерованию асфальтобетона на мостовом полотне. Сегодня сфрезеруем два пролета и подготовим участок посередине моста к демонтажу трамвайных рельсов. Мы все вскроем, демонтируем рельсы, отремонтируем плиту проезжей части, потом устроим бетонный слой, гидроизоляцию, засыпку щебнем, еще раз бетон, гидроизоляцию... То есть балластное корыто будет гидроизолировано с возможностью в дальнейшем разобрать только верхнюю часть и устроить там новые трамвайные пути, – рассказал Шестаков.

Представитель подрядчика отметил, что трамвайные пути передадут балансодержателю. На их месте уложат асфальт на гидроизоляционной основе. Не очень понятно, что в итоге с трамваями, по всей вероятности, власти рассматривают возможность вернуть этот вид транспорта на мост в отдаленном будущем.

Строительная готовность объекта составляет около 11 %. По словам начальника Управления контроля за ходом строительства линейных объектов департамента строительства Татьяны Драновой, ремонт идет по графику. Сейчас работники продолжают устройство новой теплотрассы.

– Строители продолжают устройство новой теплотрассы. Планируется завершить эти работы на левой стороне 30 апреля. С 1 июля предполагается переход на другую сторону, – отметила Дранова. – Строители продолжают устройство новой теплотрассы. Планируется завершить эти работы на левой стороне 30 апреля. С 1 июля предполагается переход на другую сторону, – отметила Дранова.

Также строители заливают бетонные тротуары, которые будут, как и раньше, возвышаться над дорожным полотном.

Самый ответственный вид работ, отмечает представительница депстроя, – это ремонт пролетных строений, замена опорных частей.

– Пескоструйная очистка продолжается, идут окраска, нанесение антикоррозийной защиты, – подчеркнул представитель «Стройтраста» Шестаков.

Напомним, ремонт моста начался в конце ноября прошлого года и завершится в конце 2026-го. Он обойдется бюджету в 2,7 млрд рублей, из которых 752 млн рублей аванса подрядчик уже получил. Строительный контроль осуществляет ФАУ «РОСДОРНИИ». Московская организация следит за качеством работ и их соответствием проектной документации.