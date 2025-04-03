Подрядчики уже приступили к обновлению улиц, а на гарантийных участках начнут устранять дефекты.

В этом году из-за необычайно ранней весны ремонт дорог в Омске начался в рекордно ранние сроки. Подрядчики уже начали работы на объектах с использованием асфальта. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Так, компания «СибДор» начала приводить в порядок магистраль на 7-й Северной. Сначала рабочие снимут старое покрытие и подготовят дорогу. Потом уложат новый асфальт в несколько слоев. Ремонт обойдется примерно в 140 миллионов рублей.

Также, помимо ремонта, в Омске начали проверять 67 дорог, находящихся на гарантии. Если там найдут повреждения, компании-подрядчики должны будут отремонтировать их за свой счет. Если они откажутся, власти планируют подать в суд.