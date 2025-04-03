Специалисты советуют не забывать о профилактических мерах.

Сегодня, 3 апреля, в омском Роспотребнадзоре сообщили, что с 24 по 30 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 62 случая на каждые 10 тысяч человек, что на 23,4 % меньше, чем было на прошлой неделе.

– В пейзаже циркулирующих вирусов вирусы гриппа B составили 26,3 %, вирусы гриппа A – 15,8 %. Респираторные вирусы негриппозной этиологии составили 57,9 %, в том числе 21,0 % составили риновирусы, 15,8 % – коронавирусы (сезонные), 13,2 % – респираторно-синцитиальные вирусы и 7,9 % – бокавирусы, – уточнили в ведомстве.

Однако в Роспотребнадзоре посоветовали не расслабляться и избегать больших скоплений людей, чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами. При первых признаках простудной инфекции лучше не лечиться самостоятельно и обратиться к врачу.