Роспотребнадзор несколько опоздал с информацией для автолюбителей.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило несколько запоздалую информацию о возможной продаже на местных прилавках поддельной стеклоомывающей жидкости для автомобилей. Товар, востребованный в зимний период, сейчас уже неактуален, но, возможно, кто-то из автолюбителей решит купить его про запас.

Согласно документации, жидкость якобы производится ООО «Химпартнер», расположенным по адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Иртышская, 17. Проверка показала, что такого предприятия по данному адресу не существует, следовательно, ответственность за качество этой продукции никто не несет.

Надзорное ведомство призывает жителей региона воздержаться от приобретения данной жидкости и сообщать о случаях ее обнаружения в торговых точках в Роспотребнадзор.