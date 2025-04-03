Омск-Информ
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·Общество

Проверка коснется более 200 тысяч приборов учета.

«Газпром межрегионгаз Омск» приступил к проверке счетчиков газа и газоиспользующего оборудования у потребителей – физических лиц в Омске и в 24 районах Омской области. Контролеры проверят почти 264 тысячи приборов учета в домах и квартирах абонентов.

Мониторинг счетчиков и газопотребляющего оборудования проводят не реже одного раза в год для достоверности учета газа и сверки взаиморасчетов за услугу газоснабжения. Во время проверки контролеры оценивают техническое состояние счетчиков, выявляют возможные вмешательства в его работу, а также фиксируют контрольные показания и целостность пломбы поставщика газа.

Кроме того, специалисты сверяют фактически имеющееся газовое оборудование в жилье абонента с его перечнем, указанным в договоре поставки газа, данные по отапливаемой площади и количеству зарегистрированных по адресу граждан.

При выявлении нарушений контролеры составляют акт и выдают предписание об их устранении.

– По закону абоненты обязаны обеспечить доступ контролерам для проверки приборов учета и газопотребляющего оборудования, – сказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. – При отказе в доступе поставщик газа может применить нормативное начисление: со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения проверки по заявке абонента.

До проведения проверки контролеры компании обязаны предъявить служебное удостоверение.

·Общество

Проверка коснется более 200 тысяч приборов учета.

«Газпром межрегионгаз Омск» приступил к проверке счетчиков газа и газоиспользующего оборудования у потребителей – физических лиц в Омске и в 24 районах Омской области. Контролеры проверят почти 264 тысячи приборов учета в домах и квартирах абонентов.

Мониторинг счетчиков и газопотребляющего оборудования проводят не реже одного раза в год для достоверности учета газа и сверки взаиморасчетов за услугу газоснабжения. Во время проверки контролеры оценивают техническое состояние счетчиков, выявляют возможные вмешательства в его работу, а также фиксируют контрольные показания и целостность пломбы поставщика газа.

Кроме того, специалисты сверяют фактически имеющееся газовое оборудование в жилье абонента с его перечнем, указанным в договоре поставки газа, данные по отапливаемой площади и количеству зарегистрированных по адресу граждан.

При выявлении нарушений контролеры составляют акт и выдают предписание об их устранении.

– По закону абоненты обязаны обеспечить доступ контролерам для проверки приборов учета и газопотребляющего оборудования, – сказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. – При отказе в доступе поставщик газа может применить нормативное начисление: со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения проверки по заявке абонента.

До проведения проверки контролеры компании обязаны предъявить служебное удостоверение.