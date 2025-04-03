Проверка коснется более 200 тысяч приборов учета.

«Газпром межрегионгаз Омск» приступил к проверке счетчиков газа и газоиспользующего оборудования у потребителей – физических лиц в Омске и в 24 районах Омской области. Контролеры проверят почти 264 тысячи приборов учета в домах и квартирах абонентов.

Мониторинг счетчиков и газопотребляющего оборудования проводят не реже одного раза в год для достоверности учета газа и сверки взаиморасчетов за услугу газоснабжения. Во время проверки контролеры оценивают техническое состояние счетчиков, выявляют возможные вмешательства в его работу, а также фиксируют контрольные показания и целостность пломбы поставщика газа.

Кроме того, специалисты сверяют фактически имеющееся газовое оборудование в жилье абонента с его перечнем, указанным в договоре поставки газа, данные по отапливаемой площади и количеству зарегистрированных по адресу граждан.

При выявлении нарушений контролеры составляют акт и выдают предписание об их устранении.

– По закону абоненты обязаны обеспечить доступ контролерам для проверки приборов учета и газопотребляющего оборудования, – сказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. – При отказе в доступе поставщик газа может применить нормативное начисление: со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения проверки по заявке абонента.

До проведения проверки контролеры компании обязаны предъявить служебное удостоверение.