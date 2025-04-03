Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Ремонт начался с проспекта Маркса.
В Омске начались первые дорожные работы с использованием асфальта. По данным портала «СуперОмск», начали делать дорогу на перекрестке проспекта Маркса и улицы Красных Зорь. Сегодня, 3 апреля, бригада Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска занималась ремонтом дорожного покрытия, устраняя выбоины. Повреждения находились прямо посреди дороги.
Важно отметить, что асфальтовый завод начинает работу при положительной температуре воздуха, позволяя производить ремонт с применением горячего асфальта, который значительно эффективнее холодного. Это открывает перспективы для проведения как ямочного, так и капитального ремонта дорог в городе.
·Авто

Ремонт начался с проспекта Маркса.
В Омске начались первые дорожные работы с использованием асфальта. По данным портала «СуперОмск», начали делать дорогу на перекрестке проспекта Маркса и улицы Красных Зорь. Сегодня, 3 апреля, бригада Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска занималась ремонтом дорожного покрытия, устраняя выбоины. Повреждения находились прямо посреди дороги.
Важно отметить, что асфальтовый завод начинает работу при положительной температуре воздуха, позволяя производить ремонт с применением горячего асфальта, который значительно эффективнее холодного. Это открывает перспективы для проведения как ямочного, так и капитального ремонта дорог в городе.