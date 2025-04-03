С апреля начнется обследование 4,5 тысячи объектов для определения налоговой базы 2026 года.

С апреля 2025 года в Омской области стартует процесс проверки коммерческой недвижимости для составления списка объектов, облагаемых налогом в 2026 году. Как рассказали в Минимущества Омской области, сейчас ведется разработка плана выездных проверок, которые начнутся уже на следующей неделе.

Предполагается, что с апреля по октябрь эксперты проверят около 4,5 тысячи объектов, включая административные здания, торговые центры и помещения, занятые офисами и предприятиями общественного питания. Перечень объектов сформирован на основании данных из Единого государственного реестра недвижимости.

Число объектов для проверки выросло по сравнению с предыдущим годом из-за изменений в областном законодательстве, связанных с налогообложением коммерческой недвижимости. Проверки будут проводить специалисты Омского центра кадастровой оценки, используя фото- и видеофиксацию.

Если более 20 % площади объекта используется под торговлю или офисы, такой объект будет включен в список для налогообложения по кадастровой стоимости. Окончательный перечень планируется утвердить до 1 декабря, а график проверок доступен на сайте минимущества. Предприниматели также могут получить консультации по вопросам включения объектов в этот перечень.