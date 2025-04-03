Омск-Информ
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·Происшествия

Однако мальчика нашли и вернули домой.
Росгвардейцы Таврического района Омской области вернули домой ушедшего ночью 13-летнего подростка. Это произошло накануне.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, старшина Даулетхан Балтабеков и сержант Руслан Бекенов патрулировали улицы и получили ориентировку на ребенка. Сотрудники вневедомственной охраны приступили к его поискам и обнаружили мальчика на скамейке центральной площади в райцентре.
Ребенка передали инспектору по делам несовершеннолетних. Мальчика вернут родителям.
·Происшествия

Однако мальчика нашли и вернули домой.
Росгвардейцы Таврического района Омской области вернули домой ушедшего ночью 13-летнего подростка. Это произошло накануне.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, старшина Даулетхан Балтабеков и сержант Руслан Бекенов патрулировали улицы и получили ориентировку на ребенка. Сотрудники вневедомственной охраны приступили к его поискам и обнаружили мальчика на скамейке центральной площади в райцентре.
Ребенка передали инспектору по делам несовершеннолетних. Мальчика вернут родителям.