Перелет в Америку занял у омича 2 дня. Но самое любопытное ждало прославленного бойца в аэропорту Нью-Йорка.

Известный омский боец ММА Александр Шлеменко сообщил, что прилетел в США ради поддержки своего ученика Андрея Корешкова, который будет драться завтра, 4 апреля (3 апреля в США).

У знаменитого омского бойца были три пересадки: в Москве, Стамбуле и Нью-Йорке. Конечным пунктом маршрута является Орландо. Весь путь из Омска до Орландо занял у него 2 суток.

– Довольно сложный перелет, но... Так вот получается. Сейчас для нас, для русских людей, в мире существует много сложностей, которые нам просто суждено преодолеть, – говорит Шлеменко в своем видео в телеграмм-канале школы единоборств «Шторм».

В Нью-Йорке Александра ждали не только обычный паспортный контроль, но и допрос от работников аэропорта.

– Много спрашивали. Зачем я сюда еду, почему я сюда еду, к кому я сюда еду, телефоны, адреса... Очень много вопросов, – рассказал боец.

Напоминаем, что ученик Шлеменко, Андрей Корешков, встретится 4 апреля с ямайцем Джейсоном Джонсоном на турнире PFL World Tournament. На счету омского бойца 28 побед и пять поражений. В активе его соперника 18 побед и пять поражений.