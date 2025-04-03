За домом скопилась целая свалка.

О стихийной свалке сообщили в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Гора мусора выросла за домом на проспекте Культуры в омских Нефтяниках. Автор поста сообщает, что виновники захламления – сами жильцы.

– Жители дома закидали мусором весь двор с задней стороны, никто ничего не убирает и никому ничего не надо, продолжают также кидать мусор, хотелось бы призвать к ответственности и порядку, – сообщает автор поста.

Некоторые омичи не согласились с автором и заявили, что сами жители дома должны убрать бардак под своими окнами.

– Кто-то должен прийти из УК и убрать за боярами, – обращает внимание один из подписчиков.

– Похоже по этому адресу живут реальные свиньи. Самим не стыдно так загадить придомовую территорию и ждать чьей-то милости, – подметила другая омичка.

В мэрии Омска пояснили, что управляющая компания, которой является ООО «УК «Солнечный город», проинформирована о начале месячника по благоустройству и необходимости принятия мер по очистке территории вблизи дома.