Употребление сладкого лакомства может как позитивно, так и негативно отразиться на здоровье.

Всем известно, что в больших количествах шоколад вреден для здоровья. Эксперт Алена Барредо заявляет, что избежать урона по здоровью можно, если есть всего 15–30 граммов. При этом шоколад должен быть «чистым».

– Состав горького шоколада должен быть абсолютно простой: какао тертое, какао-масло, возможно содержание лецитина как эмульгатора и сахар. В молочном шоколаде будет еще молоко, сливки или сухое молоко. Если там есть еще какие-то примеси, то уже лучше его не приобретать. В целом суточная доза – это 15–30 граммов, – рассказала Барредо в интервью NEWS.ru.

Диетолог ранее заявила, что из-за наличия кофеина и теобромина в составе шоколада он не только вреден для сердца, но и может вызвать зависимость. А при таком раскладе при отказе от лакомства человек может испытывать головные боли.

Но у шоколада, помимо вкуса, есть и другие плюсы. Например: повышение концентрации внимания и улучшение умственных способностей, в том числе памяти. Кроме этого, темный шоколад укрепляет иммунитет, улучшает настроение и борется со стрессом. Диетолог посоветовала выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70 %.