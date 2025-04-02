Омск-Информ
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·Промышленность

Это произошло вчера.
Во вторник, 1 апреля, власти зарегистрировали новое юридическое лицо АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области». Директором стал Владимир Стрельцов, бывший глава омского Минстроя.
Напомним, президент Владимир Путин поручил создать в составе Минобороны РФ новый род войск – войска беспилотных систем. После этого губернатор Виталий Хоценко анонсировал создать центр беспилотников.
1938
·Промышленность

Это произошло вчера.
Во вторник, 1 апреля, власти зарегистрировали новое юридическое лицо АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области». Директором стал Владимир Стрельцов, бывший глава омского Минстроя.
Напомним, президент Владимир Путин поручил создать в составе Минобороны РФ новый род войск – войска беспилотных систем. После этого губернатор Виталий Хоценко анонсировал создать центр беспилотников.
1938