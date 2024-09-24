Омск-Информ
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·Политика

Теперь экс-чиновник руководит IT-компанией «Основа Дата Нэт».

Стало известно новое место работы бывшего главы омского Минстроя Владимира Стрельцова. Он стал директором IT-компании «Основа Дата Нэт». В учредителях указан Всеволод Антропенко, внук известного строителя Александра Антропенко и сын депутата Госдумы Игоря Антропенко.

Ранее экс-чиновник трудился заместителем главного инженера, начальником отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Пост руководителя областного Минстроя Владимир Стрельцов занимал с 2017 по 2018 год. После этого он возглавлял ДРСУ № 2, подведомственное мэрии Омска, и стал фигурантом уголовного дела. Он признан виновным в сокрытии средств от налоговой. Но отделался штрафом 300 тыс. рублей.

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·Политика

Теперь экс-чиновник руководит IT-компанией «Основа Дата Нэт».

Стало известно новое место работы бывшего главы омского Минстроя Владимира Стрельцова. Он стал директором IT-компании «Основа Дата Нэт». В учредителях указан Всеволод Антропенко, внук известного строителя Александра Антропенко и сын депутата Госдумы Игоря Антропенко.

Ранее экс-чиновник трудился заместителем главного инженера, начальником отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Пост руководителя областного Минстроя Владимир Стрельцов занимал с 2017 по 2018 год. После этого он возглавлял ДРСУ № 2, подведомственное мэрии Омска, и стал фигурантом уголовного дела. Он признан виновным в сокрытии средств от налоговой. Но отделался штрафом 300 тыс. рублей.

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