Владимир Стрельцов трудится в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Его предыдущий дорожный опыт был негативным.

Владимир Стрельцов трудится в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Его предыдущий дорожный опыт был негативным.

Бывший министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов,в декабре 2020 года признанный судом виновным в сокрытии денежных средств от налоговой, нашел себе работу. По данным источников «Омск-информа», сейчас экс-чиновник трудится заместителем главного инженера, начальником отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Пост руководителя областного Минстроя Владимир Стрельцов занимал с 2017 по 2018 год. После этого он возглавлял ДРСУ № 2, подведомственное мэрии Омска, и стал фигурантом уголовного дела. В суде было доказано, что Стрельцов распорядился, чтобы дебитор управления, АО «Омскавтодор», рассчитался с кредиторами предприятия, минуя расчетный счет, на который было наложено инкассовое поручение от ИФНС по взысканию задолженности по налогам.

Гособвинение требовало наказания в виде трех лет лишения свободы, но суд ограничился штрафом в 300 тыс. рублей. Эта мера уголовно-правового характера не влечет за собой наличие судимости. Тем не менее накладывает репутационный отпечаток. Возможно, поэтому бывший министр, а до этого многолетний глава Ленинского округа Омска занимает не статусную и публичную должность, а работает, скажем так, несколько в тени. Кстати, в структуре УДБХ числится много людей, фамилии которых на слуху в городе.