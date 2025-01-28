Всю необходимую инфраструктуру построят в ближайшее время.

Принято решение о создании в Омске регионального центра испытаний и компетенций по развитию технологий беспилотных авиационных систем. Такое распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко. На эти цели выделено порядка 19 млн рублей.

Планируется, что новая организация займется разработкой, а также опытным и серийным производством беспилотных авиационных систем.

– Новая структура позволит обеспечить наличие в регионе уникальной площадки, позволяющей объединить и синхронизировать действия органов власти и частных организаций и получить синергетический эффект в сфере развития беспилотной авиации, – подчеркнул Хоценко.

К реализации проекта планируется приступить в ближайшее время. Как пояснил глава Минпрома и научно-технического развития Андрей Посаженников, предполагается создать центр коллективного пользования производственным оборудованием, лабораторно-исследовательский комплекс, испытательный полигон и другую необходимую инфраструктуру.