Омск-Информ
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·Происшествия

Родственники не могут найти ее уже 4 часа.
В Омске пропала 83-летняя Ангелина Немирова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск»,  сегодня около 16:00 она вышла из дома на улице Волгоградской и не вернулась.
Приметы женщины: рост 160 см, седые волосы, слегка сутулится. Была одета в розово-черную куртку, черные резиновые сапоги, черные трико, серую шапку.
Тех, кто видел женщину, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08 или 102.
1903
·Происшествия

Родственники не могут найти ее уже 4 часа.
В Омске пропала 83-летняя Ангелина Немирова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск»,  сегодня около 16:00 она вышла из дома на улице Волгоградской и не вернулась.
Приметы женщины: рост 160 см, седые волосы, слегка сутулится. Была одета в розово-черную куртку, черные резиновые сапоги, черные трико, серую шапку.
Тех, кто видел женщину, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08 или 102.
1903